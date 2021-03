Matéria publicada em 11 de março de 2021, 10:59 horas

Valença- A Secretaria Municipal de Saúde de Valença, recebeu na manhã de quarta-feira, dia 11, a confirmação de mais um óbito no município. Trata-se de uma mulher de 75 anos, moradora de Barão de Juparanã, mas que o teste rápido deu negativo, mas foi coletado material para teste swab e enviado para laboratório estadual. A Secretaria agora está aguardando o resultado do exame, para concluir registro do Boletim.

Segundo a secretaria municipal de saúde, o paciente estava internado no Hospital Escola, na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), especial para Covid-19, e apresentava registro de comorbidades em sua ficha clínica.

De acordo com o painel de monitoramento de Valença, 31 novos casos foram curados e 10 positivados no município, o painel também mostra que já foram notificadas no município 6.155 pessoas. Deste total, 2.440 resultaram negativo, 3.404 positivo, 2.845 curados, 311 estão aguardando resultado e 62 óbitos registrado desde o início da pandemia.