Quatis confirma a oitava morte por Covid-19

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 16:21 horas

Vítima era um idoso, morador da cidade, que estava internado no Hospital Regional, em Volta Redonda

Quatis– O município confirmou a oitava morte por Covid-19 nesta sexta-feira, dia 06. Segundo o boletim epidemiológico, a vítima era um idoso, de 88 anos, que morreu no dia 28 de outubro, no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda. A Secretaria de Saúde de Quatis esclareceu que somente nesta sexta-feira, obteve a confirmação oficial de que a morte do morador foi causada pelo novo coronavírus.