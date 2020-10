Quatis confirma a sétima morte por coronavírus

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 16:17 horas

Quatis- A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta quinta-feira, dia 15, que no dia 20 de agosto, uma moradora de Quatis, que estava internada na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, morreu tendo como causa confirmada a Covid-19.

A vítima, é uma idosa de 73 anos, que apresentava comorbidades. Com isso, o município passa a registrar sete óbitos causados pelo novo coronavírus. Com relação ao fato do óbito ter sido registrado somente agora, a Secretaria esclareceu que:

“Há um protocolo a ser seguido na pandemia entre os municípios que determina que a secretaria de saúde da cidade onde a pessoa faleceu deve comunicar o óbito à Secretaria da cidade onde a pessoa reside. No caso da idosa, isso não ocorreu. Sendo assim, a Secretaria de Saúde de Quatis precisou aguardar o envio, pelo cartório, da certidão de óbito da moradora”, disse.