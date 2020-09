Quatis mantém a taxa de recuperação da Covid-19 acima dos 90%

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 16:16 horas

Quatis– O município tem 121 casos confirmados da Covid-19, sendo que 115 moradores já estão recuperados da doença, segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 25. Com os novos dados, Quatis se mantém com uma alta de 95% de pessoas recuperadas.

Apenas um morador segue em isolamento domiciliar sendo monitorado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Há ainda oito casos suspeitos aguardando os resultados do Lacen-RJ. O município registra cinco mortes confirmadas pela doença. Desde o início da pandemia, foram notificados 377 casos, sendo que 248 foram descartados.

Bairros

O Centro e o bairro Bondarovsky, com 20 e 19 registros, respectivamente, seguem liderando os casos positivos do novo coronavírus, em Quatis. Os números de infectados separados por bairros foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Por bairros, os números da Covid-19 em Quatis é o seguinte: Centro (20 casos), Bondarovsky (19 casos), Polastri (12 casos), Alto Paraíso e Nossa Senhora do Rosário (11 casos cada), Santo Antônio (09 casos), Jardim Independência e Barrinha (07 casos cada), Santa Bárbara, Mirandópolis e Pilotos (05 casos cada), Falcão (04 casos), Água Espalhada (03 casos), São Bernardo (02 casos) e Boa Vista (01 caso).