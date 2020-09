Quatis registra 112 casos confirmados de Covid-19

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 15:40 horas

Quatis- A Secretaria Municipal de Saúde divulgou no início da tarde desta segunda-feira, dia 14, um boletim atualizado sobre a situação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Juntamente com o boletim, foram divulgados os números dos casos confirmados divididos por bairros. Os números mostram que os bairros Bondarovsky e Centro continuam liderando como as localidades com maior incidência de casos positivos da doença.

De acordo com os números divulgados pela secretaria, Quatis contabiliza um total de 330 casos notificados. Destes, 112 casos foram confirmados e 200 foram descartados. O número de curados é de 107 pessoas, o que coloca o município com uma taxa de recuperação de 95%. No momento, há um morador em isolamento domiciliar e um outro internado no Hospital São Lucas. A secretaria de Saúde aguarda ainda o resultado de 18 casos suspeitos da doença que foram enviados ao Lacen-RJ. O município mantém as três mortes pela doença.

Por bairros, os números são os seguintes: Centro e Bondarovsky (18 casos cada), Polastri, Alto Paraíso e Nossa Senhora do Rosário (11 casos cada), Jardim Independência, Santo Antônio e Barrinha (7 casos cada), Santa Bárbara e Pilotos (5 casos cada), Mirandópolis (4 casos), Água Espalhada (3 casos) São Benedito e Falcão (2 casos cada) e Boa Vista (1 caso).