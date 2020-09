Quatis registra a quarta morte causada pela Covid-19

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 17:07 horas

Quatis– A quarta morte em decorrência da Covid-19 foi registrada nesta sexta-feira, dia 18. De acordo com o boletim epidemiológico de Quatis, a vítima era um idoso, de 64 anos, que estava internado no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, para onde foi transferido no dia 7 de setembro. Em nota, a Prefeitura de Quatis emitiu o seu pesar e prestou solidariedade à família e amigos do idoso.