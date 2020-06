Rede pública de Barra Mansa mantém capacidade de atendimento para Covid-19

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 19:14 horas

Há dez pacientes suspeitos internados e apenas um paciente positivo com uso de respirador

Barra Mansa- O município continua nesta terça-feira, dia 02, com 205 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que 115 pacientes já estão recuperados da doença, após passarem pelo período de 14 dias do isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas.

O número de mortes confirmadas está em 16 e dois óbitos suspeitos seguem sendo investigados na cidade. Há 26 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde. Foram feitos 648 testes com 495 resultados descartados para a Covid-19.

Internações

Em relação as internações, há três pacientes suspeitos hospitalizados no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia e cinco em leitos clínicos, sendo que dois pacientes fazem uso de respiradores. No Centro de Triagem e Tratamento Covid-19 há dois pacientes em leito clínico. Ainda na Santa Casa de Misericórdia, há apenas um paciente positivo internado no CTI com uso de respirador.

A taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) está com 19%, na rede pública municipal, há 81% de disponibilidade para à população. Já os leitos clínicos estão com 15% de ocupação e 85% disponíveis. E 10% dos respiradores estão sendo usados em toda a rede pública de Barra Mansa.