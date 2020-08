Registros de Covid-19 seguem estáveis em Valença

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 08:28 horas

Valença – A cidade mantém em 795, o total de casos notificados de Covid-29, sendo 406 pacientes com exames positivos para a doença e 344 recuperados. O município também não registrou novas mortes provocadas pela infecção, que se mantêm em 11 óbitos. Outros 4.913 casos são de síndrome gripal.

A localidade de Barão de Juparanã continua liderando a lista com maior número de casos da doença, registrando 81 pacientes infectados, seguida do Centro com 32 casos sendo dois óbitos.