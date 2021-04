Resende confirma mais 30 novos casos por Covid-19

Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 08:58 horas

Resende- A prefeitura de Resende através do seu boletim epidemiológico de quinta-feira, dia 01, registrou mais 30 novos casos confirmados por Covid-19, atingindo o total 9.622 pessoas positivadas.

De acordo com o novo boletim, a cidade está com 8.053 pacientes curados, 281 ativos, 20.817 casos descartados, 288 óbitos e 142 casos aguardando resultado.

De um total de 29.049 casos com síndrome gripais, 28.834 estão curados, e 215 suspeitos em isolamento.

Segundo o boletim epidemiológico do dia 1 de abril, 17.935 pessoas já foram vacinadas da primeira dose, 4.705 com a segunda dose, e um total de 22.640 doses já foram aplicadas no município.