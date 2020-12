Resende confirma mais dois óbitos por Covid-19 e mais 53 casos confirmados

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 12:24 horas

Resende- A prefeitura de Resende através do boletim epidemiológico divulgado na tarde desta segunda, dia 21, informou que município registrou mais dois óbitos por Covid-19, totalizando 172 mortes. De acordo com a atualização do boletim desta segunda-feira, 21, foram contabilizados 53 novos casos confirmados da doença, totalizando 4247 casos.

Do total de casos confirmados, 3967 já se recuperaram, restando 108 casos ativos em todo município.

Um total de 13714 casos foram descartados e 143 casos estão aguardando resultado.

De acordo com o boletim publicado pela prefeitura, 16966 pacientes foram identificados com síndrome gripais, desses 16839 estão curados, e 127 suspeitos em isolamento.