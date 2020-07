Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 20:44 horas

Resende- O município confirmou mais duas mortes por Covid-19 nesta quarta-feira, dia 29, totalizando 45. As informações das vítimas não foram divulgadas no painel da prefeitura, até o momento. Em relação aos casos confirmados, Resende tem 1.136 com 900 recuperados da doença.