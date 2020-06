Resende confirma mais uma morte pela Covid-19

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 21:10 horas

Resende- Um idoso, de 87 anos, morreu pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta quarta-feira, dia 24, em Resende. A confirmação do 19º óbito foi feita pelo prefeito Diogo Balieiro, que prestou solidariedade à família da vítima.

O prefeito ainda informou que percebeu nas últimas semanas a diminuição do uso da máscara entre a população e se mostrou preocupado com o aumento de novos casos notificados e confirmados da doença na região.

Balieiro reforçou as medidas de prevenção à Covid-19 e pediu ajuda de toda à população para manter os hábitos preventivos resultando em um controle do vírus no município.