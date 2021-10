Matéria publicada em 9 de outubro de 2021, 10:33 horas

Resende- O boletim epidemiológico de Resende de sexta-feira, dia 8, registrou 12 casos confirmados por Covid-19, elevando o total de casos positivados para 17.808 casos, além de 17.215 pacientes curados com 79 ativos, 37.345 casos descartados, 514 óbitos e 198 casos aguardando resultado.

O boletim de sexta-feira, 8, também registrou 53.516 casos de síndrome gripais, com 53.441 curados e 75 em isolamento.

O novo boletim do dia 8 registrou que 109.217 pessoas já foram vacinadas da primeira dose e dose única, 106.197 com a primeira dose, 69.963 com a segunda dose, 3.020 vacinados com dose única, 2.454 com a dose de reforço e um total de 181.632 doses já foram aplicadas no município.