Resende registra 12ª morte por Covid-19

Resende – A cidade registra a 12ª morte pelo Novo Coronavírus. O óbito é um idoso de 75 anos. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, o município contabiliza ainda, três casos novos da Covid-19, passando para 212 pacientes com exames positivos para a doença. Outros nove pacientes aguardam resultado do exame.

O município registra ainda 171 pacientes recuperados da doença e 2.184 casos de síndrome gripal.