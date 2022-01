Resende registra 183 casos confirmados por Covid-19

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2022, 16:25 horas

Resende- O boletim epidemiológico de sábado, 29, em Resende, registrou um total de 183 casos confirmados por Covid-19, elevando o total de casos para 21.553 pacientes positivados. De acordo com o boletim de sábado, Resende mantém um total de 532 óbitos por Covid.

O boletim de sábado também registrou 20.252 pacientes curados com 769 ativos, 43.713 casos descartados, 532 óbitos e 190 pacientes aguardando resultado.

O boletim deste sábado, registrou um total de 63.841 casos de síndrome gripais, com 62.904 curados e 937 suspeitos em isolamento.

O novo boletim do dia 29 registrou um total de 113.438 pessoas vacinadas da primeira dose e dose única, 110.418 com a primeira dose, 102.870 com a segunda dose, 3.020 vacinados com dose única, 37.518 com a dose de reforço(D3), 7 com dose de reforço(D4) e um total de 253.833 doses já foram aplicadas no município até o momento.