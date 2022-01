Resende registra 47 casos confirmados por Covid-19

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2022, 15:39 horas

Resende- O boletim epidemiológico do município de Resende, registrou no sábado, dia 15, um total de 47 casos confirmados por Covid-19, chegando ao total de 18.932 casos de pacientes positivados. De acordo com o boletim de sábado, dia 15, Resende ainda mantém o total de 528 mortes pela doença.

O boletim de sábado também registrou 18.179 pacientes curados com 225 ativos, 42.882 casos descartados, 528 óbitos e 476 pacientes aguardando resultado.

O boletim de sábado, registrou um total de 61.331 casos de síndrome gripais, onde 60.634 estão curados e 697 suspeitos em isolamento.

O novo boletim do dia 15 confirmou um total de 112.103 pessoas vacinadas da primeira dose e dose única, 109.083 com a primeira dose, 101.785 com a segunda dose, 3.020 vacinados com dose única, 29.801 com a dose de reforço e um total de 243.693 doses já foram aplicadas no município