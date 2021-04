Resende registra dois novos óbitos por Covid-19 e 13 casos confirmados

Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 09:09 horas

Resende- O boletim epidemiológico de sábado, dia 24, em Resende confirmou dois novos óbitos por Covid-19 no município, totalizando 357 mortes pela doença, além da confirmação de 13 novos casos, elevando para 10.713 casos confirmados.

Também foi confirmado no boletim de sábado que 10.112 pacientes foram curados, 244 ativos, 22.346 casos descartados, 357 óbitos e 149 casos aguardando resultado.

De um total de 32.023 casos com síndrome gripais, 31.815 foram curados, e 208 suspeitos se encontram em isolamento.

O boletim epidemiológico do dia 24 de abril, também registrou que 23.734 pessoas já foram vacinadas da primeira dose, 14.371 com a segunda dose, e um total de 38.105 doses já foram aplicadas no município.