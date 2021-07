Resende registra mais 33 casos confirmados por Covid-19

Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 09:24 horas

Resende- A prefeitura de Resende através do seu boletim epidemiológico de domingo dia 11, confirmou mais 33 novos casos positivados por Covid-19, totalizando 15.010 casos confirmados da doença.

Segundo o boletim de domingo, um total de 14.381 pacientes estão curados, 165 ativos, 30.877 casos descartados, 464 óbitos e 84 casos aguardando resultado.

O boletim de domingo também confirmou 45.219 casos com síndrome gripais, onde 45.061 curados e 158 em isolamento.

De acordo com o boletim epidemiológico do dia 11, 65.272 pessoas já foram vacinadas da primeira dose e dose única, 62.325 com a primeira dose, 20.583 com a segunda dose, 2.947 com a dose única e um total de 85.855 doses foram aplicadas no município.