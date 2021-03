Matéria publicada em 26 de março de 2021, 11:55 horas

Resende- A prefeitura de Resende registrou através do seu boletim epidemiológico de quinta-feira, dia 25, que 60 novos casos por Covid-19 foram no município, atingindo o total 9.190 pessoas positivadas.

De acordo com o boletim, atualmente Resende está com 8.720 pacientes curados, 187 ativos, 20.481 casos descartados, 283 óbitos e 154 casos aguardando resultado.

Resende registrou 28.413 casos com síndrome gripais, onde 28.214 estão curados, e 199 suspeitos em isolamento.

Segundo o boletim epidemiológico do dia 26 de março, 13.505 pessoas já foram vacinadas da primeira dose, 2.973 com a segunda dose, e um total de 16.478 doses já foram aplicadas no município.