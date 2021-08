Resende registra mais um óbito por Covid-19 e total chega a 474 mortes

Matéria publicada em 3 de agosto de 2021, 12:37 horas

Resende- O boletim epidemiológico de segunda-feira dia 02, em Resende confirmou um novo óbito por Covid-19 totalizando 474 mortes pela doença. Também foram registrados 36 casos positivados, totalizando 15.656 casos confirmados no município.

Segundo o novo boletim, um total de 15.081 pacientes está curado, 101 ativos, 33.185 casos descartados, 474 óbitos e 87 casos aguardando resultado.

O boletim de segunda-feira também confirmou 47.994 casos com síndrome gripais, sendo que 47.896 curados e 98 em isolamento.

De acordo com o boletim epidemiológico do dia 03, 75.893 pessoas já foram vacinadas da primeira dose e dose única, 72.878 com a primeira dose, 32.844 com a segunda dose, 3.015 com a dose única e um total de 108.737 doses foram aplicadas no município.