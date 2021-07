Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 12:21 horas

Resende- O boletim epidemiológico de quinta-feira dia 8, em Resende confirmou mais um óbito por Covid-19, totalizando 462 mortes pela doença.

Segundo o boletim de quinta-feira, 55 novos casos foram confirmados, elevando para 14.927 casos positivados, além de 14.300 pacientes curados, 165 ativos, 30.658 casos descartados, 462 óbitos e 83 casos aguardando resultado.

O boletim de quinta-feira também registrou que 44.862 casos com síndrome gripais, com 44.706 curados e 156 em isolamento.

De acordo com o boletim epidemiológico do dia 8, 61.978 pessoas já foram vacinadas da primeira dose e dose única, 60.971 com a primeira dose, 20.363 com a segunda dose, 1.007 com a dose única e um total de 82.341 doses foram aplicadas no município.