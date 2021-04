Resende registra quatro novos óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 13:43 horas

Resende- A prefeitura de Resende através do seu boletim epidemiológico de terça-feira, dia 13, confirmou mais quatro óbitos por Covid-19, e total chega 330 mortes pela doença.

O boletim também registrou 60 casos confirmados, totalizando 10.147 pacientes positivados, além de 9.622 pacientes curados, 195 ativos, 21.475 casos descartados, 330 óbitos e 148 casos aguardando resultado.

Um total de 30.524 casos com síndrome gripais foram confirmados, onde 30.353 curados, e 171 suspeitos em isolamento.

Segundo o boletim epidemiológico do dia 13 de abril, 19.347 pessoas já foram vacinadas da primeira dose, 8.422 com a segunda dose, e um total de 27.769 doses já foram aplicadas no município.