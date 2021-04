Resende registra três novos óbitos por Covid-19 e 82 casos confirmados

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 10:51 horas

Resende- O boletim epidemiológico de quinta-feira, dia 29, em Resende, confirmou três novos óbitos por Covid-19 no município. Com os novos dados o município totaliza 369 mortes pela doença.

O novo boletim também registrou 82 casos positivados, aumentando para 11.054 casos confirmados, além de 10.383 pacientes curados, 302 ativos, 22.763 casos descartados, 369 óbitos e 179 casos aguardando resultado.

Um total de 32.680 pacientes foram confirmados com síndrome gripais, sendo que 32.409 foram curados e 271 suspeitos em isolamento.

O boletim epidemiológico do dia 29 de abril, registrou que 25.584 pessoas já foram vacinadas da primeira dose, 15.009 com a segunda dose, e um total de 40.593 doses já foram aplicadas no município.