Resende soma 53 óbitos por Covid-19 e 1.401 casos confirmados da doença

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 12:38 horas

Resende – A cidade registra mais uma morte por Covid-19, elevando para 53 o total de óbitos provocados pela doença. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, trata-se de um paciente de 43 anos, morador do município, que veio à óbito no estado de Pernambuco, mas como o endereço da residência apresentado é de Resende, o óbito foi contabilizado no município.

O Boletim Epidemiológico divulgado na quarta-feira, dia 5, revela ainda, 1.401 casos confirmados da infecção, sendo 1.226 recuperados.

Há o registro de 5281 casos descartados. Outros 42 aguardam resultado.

Já os casos de Síndromes Gripais chegam a 6.320 registros, com 5.939 curados e 381 pacientes em isolamento domiciliar.