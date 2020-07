Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 08:32 horas

Resende – Um paciente de 100 anos teve a morte confirmada por Covid-19 em Resende. A informação está no boletim publicado diariamente pela prefeitura local, no qual também está a confirmação de mais um caso da doença. Com isso, Resende tem agora 27 óbitos. A cidade também já registrou 592 casos positivos de Coronavírus, com 506 pacientes curados.