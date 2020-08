Resende ultrapassa a marca de 2 mil casos de Covid-19

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 11:47 horas

Resende – A cidade chega a 2023 casos de Covid-19 e 73 óbitos provocados pela doença. De acordo com Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, atualizado durante a noite de quarta-feira (26), 1.873 pessoas estão recuperadas da doença.

A maior incidência de infectados pela Covid-129 é registrada em pacientes com idades entre 31 e 40 anos. Nesta faixa etária, as mulheres lideram as contaminações, somando 251 casos e os homens 213.

Já o total de óbitos se refere, em sua maioria, a pessoas com mais de 80 anos de idade, sendo que nesta faixa etária, morreram mais homens – 14 no total, além de seis mulheres.