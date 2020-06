Secretaria de Saúde emite alerta contra Covid-19 para moradores de Juparanã em Valença

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 09:05 horas

Cento do distrito foi interditado e sinal de wi fi é bloqueado devido a aumento de casos da doença

Valença – A secretária municipal de Saúde, Soraia Graça, emitiu alerta para moradores do distrito de Juparanã, orientando sobre o aumento de casos de Covid-19, na localidade, nos últimos dias, passando a registrar 23 pessoas infectadas com a doença. Para conter a doença, a praça central da localidade foi interditada e o sinal de wi fi foi bloqueado.

Os registros, segundo a secretária, atingem número preocupante e, por conta disso, o município decidiu restringir ainda mais a circulação de pessoas pelo distrito.

Em nota, a Secretaria de Saúde, afirma ainda que vai intensificar as ações nas barreiras sanitárias e a fiscalização no comércio evitando aglomerações, além de orientar sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras.

A cidade segue com 150 casos confirmados de Covid-19 e sete óbitos provocados pela doença. O bairro Monte D´Ouro segue como segundo colocado no total de casos de Covid-19, contabilizando 14 registros. Logo depois surge o distrito de Conservatória, com 13 casos e o bairro Vale Verde com 12.

As mortes por Covid-19 foram registradas no Centro – com dois casos; distrito de Conservatória, com um caso; Monte D`Ouro, um caso; Ranco Novo, um caso, além de dois outros casos, sendo um no bairro Passagem e outro no Vale Verde.