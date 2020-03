Sobe para 233 casos confirmados de coronavírus no Estado do Rio

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 17:40 horas

Quatro mortes foram registradas por Covid-19 no Estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde

Estado do Rio– Foram registrados até esta segunda-feira (24), 233 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), e 04 mortes no Estado do Rio. As informações são do boletim da Secretaria Estadual de Saúde. A maioria dos casos confirmados estão na capital com 212 casos.

Em Niterói, na região Metropolitana, há 10 casos confirmados. Petrópolis, na região Serrana, tem 3 casos. São Gonçalo, também na região Metropolitana, há confirmados 3 casos. Guapimirim, na Baixada Fluminense, 1 caso. Miguel Pereira, na região centro-Sul Fluminense, 1 caso. Barra Mansa, região Sul Fluminense, 1 caso. E no Exterior 02 casos.

Mortes no Estado

A Secretaria Estadual de Saúde voltou a confirmar nesta tarde que 04 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus, no Rio de Janeiro. A vítima, uma mulher de 59 anos, morava na capital e apresentava comorbidades. Outras 03 mortes em Miguel Pereira, Niterói e Petrópolis. Todas as vítimas eram idosas e tinham complicações de saúde, sendo classificadas como grupo de risco para o Covid-19.