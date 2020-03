Sobe para 372 casos confirmados de Covid-19 no Estado do Rio

Matéria publicada em 25 de março de 2020, 18:06 horas

Foram registradas até esta quarta-feira (25), oito mortes pelo novo coronavírus

Estado do Rio– Em novo boletim, a Secretaria Estadual de Saúde informou, que até esta quarta-feira (25), foram confirmados 372 casos do novo coronavírus (Covid-19) e 08 mortes no estado.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro – 331

Niterói – 19

Volta Redonda – 08

Petrópolis – 03

São Gonçalo – 03

Duque de Caxias – 02

Barra Mansa – 01

Campos dos Goytacazes – 01

Guapimirim – 01

Miguel Pereira – 01

Resende – 01

Valença – 01

A Secretaria confirmou ainda a sétima e oitava morte por coronavírus no estado. As vítimas são duas mulheres, de 81 e 61 anos. Ambas eram residentes da cidade do Rio.

Todos os 03 homens e 05 mulheres vítimas de coronavírus confirmados no estado eram idosos ou apresentavam comorbidades, sendo classificados como grupo de risco para a Covid-19.

As mortes foram registradas nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro – 05 (quatro mulheres e um homem)

Miguel Pereira – 01 (mulher)

Niterói – 01 (homem)

Petrópolis – 01 (homem)

Medidas de prevenção

– Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos;

– Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir;

– Utilizar álcool em gel nas mãos;

– Evitar tocar o rosto.