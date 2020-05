Taxa de ocupação do Centro de Referência para Covid-19 chega a 61% em Angra dos Reis

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 11:34 horas

Angra dos Reis – A taxa de ocupação no Centro de Referência para Covid-19 – antiga Santa Casa – chega a 61%. Já a ocupação em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), da unidade, atinge 50%, com 20 pacientes internados, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, atualizados na manhã desta quarta-feira, 27.

Por conta dos números crescentes em relação a pacientes com Covid-19, que contabiliza 28 óbitos por Covid-19, a prefeitura afirma que, caso seja necessário, poderá utilizar leitos da rede privada e municipal de saúde, conforme previsto em decreto. Neste caso, o município passa a contar com dez leitos de UTI do

Hospital da Unimed; outros 25 no Hospital Municipal da Japuíba e 15 no Hospital de Praia Brava (FEAM), totalizando 90 leitos em todo o município, todos com respiradores.

Dados

O total de óbitos pelo Novo Coronavírus em Angra dos Reis, com 28 casos, se aproxima aos registros de Volta Redonda, que fechou a última terça-feira, 26, com 30 mortes.

O município apresentou 4.280 casos notificados, sendo 3.484 suspeitos da doença e classificados como síndrome gripal, além de 681 casos confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus e 291 recuperados da doença.

Dos casos confirmados e suspeitos, 72 pessoas estão internadas, sendo que 61 estão no Centro de Referência para Covid-19, Santa Casa.