Taxa de ocupação para leitos Covid-19 se mantém em 84% em Angra

Angra dos Reis– A taxa de ocupação de leitos para Covid-19 continua em 84%, nesta quinta-feira (31), na rede hospitalar de Angra dos Reis. No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 72 pessoas estão internadas.

O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 60 leitos ativos, atende a 48 pacientes no momento. O Hospital de Praia Brava está com todos os seus 15 leitos ocupados. Ou seja, dos 75 leitos públicos do município, 63 estão ocupados. No momento, há nove pacientes internados em instituição privada.

Mais mortes confirmadas

Há 272 mortes pela doença na cidade. Um homem de 81 anos, com comorbidades, faleceu hoje (31), no Centro de Referência Covid-19, e a morte suspeita de uma mulher de 73 anos, também com comorbidades, ocorrida na unidade, no dia 21 de dezembro, foi confirmada. Com a entrada de mais um óbito suspeito, o município segue investigando sete mortes.

Casos confirmados, suspeitos e recuperados

O município de Angra dos Reis apresentou 43.518 casos notificados. No momento, há 9.294 casos confirmados de coronavírus, destes, 8.339 já estão recuperados. Ao todo 815 casos foram descartados e 33.409 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.215 em isolamento domiciliar e 32.194 já recuperados.

Entre os indígenas do município, há 203 casos confirmados. Destes, 200 já estão recuperados. Uma morte foi confirmada pela doença e, atualmente, há dois casos suspeitos.