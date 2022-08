Total de casos confirmados por Covid-19 em Pinheiral chega a 6.477 confirmações

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 18:35 horas

Pinheiral- O boletim epidemiológico de Pinheiral informou os dados de hoje, dia 29, sobre a Covid-19. Na cidade são 6477 casos confirmados (6403 curas, 74 óbitos, 0 em isolamento domiciliar, 0 internado fora do município e nenhuma internação no município). Até agora, 16.090 casos descartados.

A prefeitura informou ainda que agora o município realiza testes de antígenos no próprio Centro de Triagem, com entrega dos resultados no ato, o que significa que a divulgação de casos em análises não será mais necessária.