Total de confirmações por Covid-19 em Resende chega a 31.275 casos

Matéria publicada em 16 de julho de 2022, 11:55 horas

Resende- De acordo com o boletim epidemiológico de sexta-feira, 15, em Resende, o município já está com um total de 31.275 confirmações por Covid-19. De acordo com o novo boletim de sexta-feira, Resende está com um total de 560 óbitos por Covid.

O boletim de sexta também registrou 30.543 pacientes curados com 172 ativos, 51.035 casos descartados e 2 pacientes aguardando resultado.

O novo boletim também registrou um total de 85.698 casos notificados de síndrome gripais, com 85.524 curados e 174 suspeitos em isolamento.

O boletim do dia 15 registrou um total de 121.658 pessoas vacinadas da primeira dose e dose única, 118.492 com a primeira dose, 111.231 com a segunda dose, 3.166 vacinados com dose única, 65.791 com a dose de reforço(D3), 22.187 com dose de reforço(D4) e um total de 322.780 doses já foram aplicadas no município até o momento.