Total de confirmações por Covid-19 em Resende chega a 32.803 casos

Matéria publicada em 27 de agosto de 2022, 09:54 horas

Resende- O boletim epidemiológico de Resende já registrou até sexta-feira, 26, um total de 32.803 casos confirmados por Covid-19. De acordo com o novo boletim de sexta-feira, 26, o município já registrou um total de óbitos 571 óbitos por Covid-19, além de 32.220 pacientes curados com 12 ativos, 55.041 casos descartados e nenhum paciente aguardando resultado.

Segundo o novo boletim de sexta, um total de 91.033 casos de síndrome gripais, com 91.021 curados e 12 suspeitos em isolamento.

O boletim desta sexta registrou um total de 122.784 pessoas vacinadas da primeira dose e dose única, 119.618 com a primeira dose, 112.050 com a segunda dose, 3.166 vacinados com dose única, 70.607 com a dose de reforço(D3), 29.128 com dose de reforço(D4) e um total de 334.569 doses já foram aplicadas no município até o momento.