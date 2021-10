Total de óbitos por Covid-19 em Barra Mansa chega a 671 casos

Matéria publicada em 18 de outubro de 2021, 17:26 horas

Barra Mansa- O boletim epidemiológico desta segunda-feira, dia 18, em Barra Mansa, registrou um novo óbito por Covid-19, elevando o total de mortes no município para 671 óbitos.

De acordo com o novo boletim desta segunda-feira, 98 novos casos positivos por Covid-19 foram confirmados totalizando 17.593 casos positivados com 3 hospitalizações. O novo boletim também confirmou 61.355 exames notificados e 43.736 casos descartados, além de 16.715 pacientes curados, 26 casos suspeitos com 2 hospitalizados e 671 óbitos.

De acordo com o vacinômetro desta segunda-feira, um total de 229.667 doses foi aplicado no município, sendo que 133.308 aplicações da 1ª dose, 87.514 aplicações da 2ª dose, 4.886 aplicações da terceira dose e 3.959 aplicações de dose única.