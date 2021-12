Total de óbitos por Covid-19 em VR se mantém em 1.291 mortes pela doença

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2021, 17:58 horas

Volta Redonda- Em Volta Redonda, o boletim epidemiológico de quarta-feira, dia 22, divulgou que os casos confirmados se mantém em 41.839 casos e 1.291 óbitos por Covid-19.

Segundo o boletim desta quarta-feira, a taxa de ocupação na rede pública (SUS) em leitos clínicos está em 18% e 15% nos leitos de UTI. Já na rede privada, a taxa de ocupação referente aos leitos clínicos está em 3% e nos leitos de UTI em 4%.

Nesta quarta-feira foi registrado um total de 491.884 doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19, onde 231.414 são da primeira dose e 204.198 da segunda dose e 56.272 da terceira dose.

Classificação de bandeira (Segundo a Secretaria Estadual de Saúde): Verde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que o e-SUS notifica – plataforma que concentra dados em relação à Covid-19, do Ministério da Saúde – permanece fora do ar, em decorrência do ataque hacker sofrido na última semana.

A equipe da Vigilância em Saúde está atualizando o número de notificações e o controle de doses aplicadas da vacinação contra a Covid-19 em um banco de dados a parte.

Dessa maneira, quando o sistema e site forem restabelecidos, os dados, assim como a emissão e registros de vacinação, serão atualizados no banco oficial de informações do Ministério da Saúde.