Três localidades impulsionam lista de Covid-19 em Valença

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 08:16 horas

Valença – Três localidades continuam puxando para cima o total de casos de Covid-19. O distrito de Barão de Juparanã, segue liderando a lista de pacientes infectados, com 86 pessoas que testaram positivo para Covid-19. Não há, porém óbitos provocados pela doença no distrito.

Já o Centro, com segundo maior número de casos: 48, registra duas mortes classificadas como Covid-19. Em terceiro lugar no ranking da doença está o distrito de Conservatória com 37 casos.

A cidade segue com 12 óbitos, 499 casos confirmados, sendo 428 recuperados.