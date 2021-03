Matéria publicada em 16 de março de 2021, 18:43 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda divulgou na tarde dessa terça-feira, dia 16, que mais três pessoas morreram vítimas da Covid-19 no município, no período de 24 horas, chegando a 490 óbitos. 2.563 estão em tratamento. Desse total, 2.456 estão em isolamento social, 63 internados em enfermarias e 44 na UTI. Até agora o município tem 53.438 casos notificados, 20.901 confirmados, 17.349 curados e 21.714 negativos. A secretaria Municipal de Saúde já vacinou 21880 pessoas; 17.998 tomaram à primeira dose e 3.882 a segunda dose do imunizante.