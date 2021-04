Três novos óbitos por Covid-19 são registrados em Barra do Piraí e total de mortes chega a 238

Matéria publicada em 28 de abril de 2021, 12:09 horas

Barra do Piraí- A prefeitura de Barra do Piraí, através do seu boletim epidemiológico de terça-feira, dia 27, confirmou mais três óbitos por Covid-19, uma mulher de 92 anos, mulher de 55 anos e homem de 79 anos, totalizando 238 óbitos.

O boletim de terça-feira também registrou 61 novos casos confirmados casos positivados, alcançando um total de 4.509 casos, além de 3.293 casos recuperados, com 899 em isolamento domiciliar, 238 óbitos e 79 internações.

Um total de 53 pacientes estão internados no hospital Regional Zilda Arns, nove se encontram em leitos clínicos na Santa Casa de Barra do Piraí e três na UTI da unidade.

Dez casos suspeitos estão internados na Santa Casa da Barra do Piraí, dois suspeitos estão no hospital Maria de Nazaré e cinco casos suspeitos na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 16 leitos clínicos e dois leitos de UTI.