Matéria publicada em 3 de julho de 2021, 08:18 horas

Valença- De acordo com o vacinômetro do município, a prefeitura de Valença, através da Secretaria Municipal de Saúde, já aplicou 50.874 doses de vacina contra a Covid-19, somando as pessoas com primeira dose, com segunda dose e dose única

Segundo os registros atualizados do vacinômetro no dia 2, 37.635 pessoas receberam a primeira dose, o que representa 49% da população. Já com a segunda dose e dose única, já foram imunizadas 13.812 pessoas, o que corresponde a 18% da população.

Nota importante: o somatório do vacinômetro está com diferença menor de 573 doses, porque a vacina Jansen é aplicada em dose única.