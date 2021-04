Valença confirma 02 novos óbitos positivados para Covid-19

Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 11:25 horas

Valença- A prefeitura de Valença através do seu boletim coronavírus de sábado, dia 24, registrou dois novos óbitos por Covid-19, sendo uma mulher de 56 anos, moradora do Centro e uma mulher de 61 anos, moradora do bairro Aparecida. As duas pacientes estavam internadas na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), do Hospital Escola.

O boletim coronavírus deste sábado (24), não registrou novos casos de pacientes positivados e nem pacientes recuperados, mantendo os números do boletim anterior, porém registrou 9.299 casos notificados, 4.128 resultados negativos, 4.959 positivo, 3.811 curados, 212 aguardando resultado e 120 óbitos registrados desde o início da pandemia.

A Prefeitura de Valença, neste momento de dor, manifesta seu pesar as famílias enlutadas e se solidariza com todos os familiares e amigos das vítimas dos casos confirmados pelo Coronavírus.

