Matéria publicada em 22 de junho de 2021, 09:06 horas

Valença- Dois novos óbitos foram inseridos no boletim epidemiológico de segunda-feira, 21, em Valença, trata-se de um homem, 59 anos, morador de Barão de Juparanã, Distrito de Valença e uma mulher de 39 anos, moradora do Centro. Com isso o total de mortes pela doença chega a 175 casos.

Também foram registrados no Boletim desta segunda-feira, 52 novos pacientes recuperados e 21 pacientes positivados.

De acordo com o novo boletim, Valença tem 111.957 casos notificados, 5.591 resultados negativos, 55 pacientes aguardando resultado, 6.311 casos confirmados, 5.302 curados e 175 óbitos confirmados.

Decreto Municipal nº 081/2021.

