Matéria publicada em 27 de março de 2021, 09:46 horas

Valença- De acordo com Boletim Coronavírus de sexta-feira, dia 26 em Valença, foram registrados três novos óbitos no município, totalizando 88 óbitos registrados desde o início da pandemia.

De acordo com a secretaria municipal de saúde, o primeiro óbito foi de um Homem, 68 anos, morador do bairro Vadinho Fonseca; o segundo óbito foi de uma mulher, 80 anos, moradora do bairro Torres Homem; já o terceiro óbito ocorreu em 24/03, e estava aguardando laudo de exame, que confirmou Positivo para Covid-19, e trata-se de um homem, 83 anos, morador do bairro Hildebrando Lopes.

A Prefeitura de Valença, neste momento de dor, manifesta seu pesar a família enlutadas e se solidariza com todos os familiares e amigos das vítimas dos casos confirmados pelo Coronavírus.

O boletim coronavírus de sexta-feira também confirmou 63 novos casos positivados e 10 novos pacientes curados.

Segundo a a secretaria municipal de saúde, até o dia 26/03 o total de doses recebidas no município foi de 14.565, onde o total de doses aplicadas foram de 12.154. Total de vacinados na 1º dose foi de 9.192, já o total de vacinados na 2º foi de 2.965.