Valença confirma o registro de mais 2 óbitos por Covid-19

Valença- No Boletim Coronavírus, deste sábado, 22, em Barra do Piraí confirmou mais dois óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, um homem de 61 anos, morador do bairro Jardim Valença e uma mulher de 65 anos, moradora do bairro Parque Pentagna.

O boletim de sábado também registrou 38 pacientes recuperados e 1 paciente positivado, além de 10.800 casos notificados, 4.835 resultados negativos, 173 pacientes aguardando resultado, 5.792 casos confirmados, 4.674 curados e 158 óbitos.

Qualquer dúvida confira nos canais oficiais da Prefeitura de Valença todas as informações sobre a Covid-19 e o novo Decreto Municipal nº 065/2021, que terá eficácia até o dia 31 de maio de 2021

