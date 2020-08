Valença confirma três casos novos de Covid-19

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 09:24 horas

Valença – O Boletim Epidemiológico divulgado no domingo (9) revela três novos casos de Covid-19 no município. Com a atualização, Valença passa a registrar 359 casos confirmados. Desses, 3 seguem internados. Outros 49 seguem em isolamento domiciliar.

O município possui 715 casos notificados, sendo que 348 tiveram resultado negativo. Outros 297 podem se considerar curados da Covid-19.

Há o registro de 8 pacientes aguardando resultado; desses, 4 seguem internados. Outros 3 seguem em isolamento domiciliar.

Valença confirma 10 mortes devido o novo coronavírus. Um óbito é suspeito e aguarda resultado laboratorial.