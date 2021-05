Matéria publicada em 9 de maio de 2021, 08:18 horas

Valença-De acordo com Boletim Coronavírus deste sábado, dia 8, em Valença, foi confirmado um novo óbito por Covid-19 no município.

Segundo a prefeitura de Valença, esse registro de óbito ocorreu na noite de sexta-feira (7), após o fechamento do Boletim Covid-19, sendo incluído no registro de sábado. Trata-se de uma mulher, 57 anos, moradora do bairro São Cristóvão.

De acordo com o boletim de sábado, também foram confirmados 3 casos de pacientes positivados e 59 recuperados, 10.006 casos notificados, 4.452 resultados negativos, 5.408 positivos, 4.205 curados, 146 aguardando resultado e 135 óbitos registrados desde o início da pandemia.