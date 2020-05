Valença divulga lista de bairros com casos de Covid-19 confirmados

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 09:02 horas

Valença – A cidade segue com 32 casos confirmados por Covid-19. Desde ontem, o prefeito Fernandinho Graça, decidiu mudar o formato de notificação da doença para a comunidade. O Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde aponta as localidades e com seus respectivos números de casos.

O bairro Monte D´Ouro segue liderando com oito casos de Covid-19. O distrito de Conservatória surge com quatro casos da doença. Já os bairros de Fátima e Centro, seguem cada um deles, com três casos, somando seis pessoas infectadas nestas localidades. Outros seis casos surgem nos bairros Jardim Valença (2), João Dias (2) e Varginha (2). As demais localidades somam um caso em cada uma delas sendo: Belo Horizonte (1), Benfica (1), Biquinha (1), Cruzeiro(1), Dona Angelina (1), Parque Pentagna (1), Santa Cruz (1) e o distrito de Santa Isabel (1).

O total de óbitos são um confirmado e três aguardando resultado de exame laboratorial.