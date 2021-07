Matéria publicada em 4 de julho de 2021, 09:37 horas

Valença- De acordo com o Boletim coronavírus de sábado, dia 3, em Valença, o município não registra óbito por Covid-19 em 24h, porém foram registrados 13 pacientes recuperados, além de 12.254 casos notificados, 5.805 resultados negativos, 37 pacientes aguardando resultado, 6.412 casos confirmados, 5.585 curados e 176 óbitos confirmados até o momento.

Qualquer dúvida confira nos canais oficiais da Prefeitura de Valença todas as informações sobre a Covid-19 e o novo Decreto Municipal nº 092/2021, que manteve as restrições do Decreto nº 081/2021.

