Valença não registra óbito por Covid-19, nas últimas 120 horas

Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 09:45 horas

Valença- Apesar de não confirmar óbitos por Covid-19 nas últimas 120 horas, o município de Valença registrou no boletim epidemiológico de quarta-feira, dia 7, que 17 pacientes foram recuperados por Covid-19 e um positivado.

O novo boletim também registrou que 12.314 casos foram notificados, 5.821 resultados negativos, 93 pessoas aguardando resultado, 6.426 casos confirmados, 5.653 curados e 176 óbitos confirmados.

De acordo com o Vacinômetro de Valença, atualizado no dia 7 de julho, foram realizadas um total de 39.798 aplicações da 1º dose (51,77%), 14.568 aplicações da 2º dose (18%) e total de doses aplicadas foi de 53.710.

