Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 10:42 horas

Valença- O município de Valença não registrou nenhum caso de óbito por Covid-19 nas últimas 72 horas, por outro lado registrou 61 novos casos recuperados e 13 positivados no Boletim Coronavírus de quinta-feira, dia 15.

Também foi registrado no boletim de quinta-feira, 8.934 casos notificados, 3.930 resultados negativos, 4.752 positivo, 3.620 curados, 252 aguardando resultado e 116 óbitos registrados desde o início da pandemia.

A Secretaria de Saúde insiste em que a população evite aglomerações em locais públicos, eventos sociais e familiares. Se sair de casa, use máscara. Lembrar, que o não cumprimento ao toque de recolher das 23h às 5h, do Decreto Municipal 047/2021, poderá levar o infrator ser conduzido a Delegacia de Polícia e ser multado. Faça a higienização das mãos com água e sabão ou faça uso do álcool em gel.

Qualquer dúvida confira no site da Prefeitura de Valença www.valenca.rj.gov.br